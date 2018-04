Immer beliebter: Mehr als 100 000 Oldtimer in NRW

06.04.2018 Düsseldorf. Oldtimer werden in Nordrhein-Westfalen zunehmend beliebter. Rund 108 000 Fahrzeuge waren zum Jahresbeginn nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in NRW zugelassen, das sind rund zehn Prozent mehr als noch im Vorjahr. Deutschlandweit waren es 477 386. Die meisten Oldtimer waren in NRW Pkw (97 715) gefolgt von Lkw (4349)und Zugmaschinen (2735). Das "H" am Ende des Kfz-Kennzeichens dürfen nur Fahrzeuge haben, die als "historisches Kulturgut" gelten und älter als 30 Jahre sind. Bei der Beliebtheit unter den Oldtimer-Fans führen seit Jahren dieselben Marken. Daimler liegt vor Volkswagen und Porsche, teilt der Verband der Deutschen Automobilindustrie mit.