Im Mordprozess Höxter sagt der Ehemann eines Opfers aus

04.04.2017 Paderborn. Wilfried W. will als Angeklagter im Mordprozess Höxter nicht weiter aussagen. Deshalb sind jetzt weitere Zeugen an der Reihe.

Das Landgericht Paderborn hat im Mordprozess um das sogenannte "Horror-Haus" von Höxter für heute sieben Zeugen geladen. Am 16. Verhandlungstag sollen nach Angaben eines Gerichtssprechers unter anderen der Ehemann des zweites Todesopfers Susanne F. aussagen. Durch deren Tod war der Fall 2016 aufgeflogen. Die Angeklagten wollten die schwer verletzte Frau im April des vergangenen Jahres zurück in ihre Heimat nach Bad Gandersheim in Niedersachsen bringen. Ihr Auto hatte jedoch eine Panne. Susanne F. starb wenig später im Krankenhaus. Ihr Fall löste die Ermittlungen um das Haus in Höxters Stadtteil Bosseborn aus.

In der Vorwoche hatte Wilfried W. seine Aussage überraschend abgebrochen, so dass jetzt wieder Zeugen vernommen werden können. Der Angeklagte hatte in einem Brief an das Gericht erklärt, vorerst nicht in der Lage zu sein, der Öffentlichkeit weiter Rede und Antwort zu stehen. Seine Anwälte erklärten, Wilfried W. fühle sich missverstanden und überfordert. Zuerst wolle er ausführlich mit dem psychiatrischen Gutachter sprechen. Am Dienstag sollen auch drei Frauen aussagen, die zu ihm ein Verhältnis hatten.

Über Jahre hinweg sollen Wilfried W. (47) und seine mitangeklagte frühere Ehefrau Angelika W. (48) mehrere Frauen zu sich nach Höxter gelockt und dort schwer misshandelt haben. Jetzt sind sie auch wegen Mordes angeklagte, denn zwei Frauen starben infolge der Quälereien. Bislang haben die beiden Angeklagten jeweils den anderen als die treibende Kraft dargestellt. Das Gericht hat mit allen Prozessbeteiligten bis November geplant. Ob es noch in diesem Jahr ein Urteil geben wird, ist offen. (dpa)