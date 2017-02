Im Kölner Dom gelten strengere Sicherheitsbestimmungen

01.03.2017 Köln. An Heiligabend gab es vor dem Kölner Dom erstmals Taschenkontrollen - als Reaktion auf die Terrorgefahr. Jetzt werden die Sicherheitsbestimmungen dauerhaft verschärft.

Im Kölner Dom gelten von heute an strengere Sicherheitsbestimmungen. Vom 1. März an dürfen Besucher keine großen Koffer, Reisetaschen und Wanderrucksäcke mehr mit in die Kathedrale nehmen. Handgepäck bleibt erlaubt. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten hatte es an Heiligabend erstmals eine Taschenkontrolle am Kölner Dom gegeben. Die Kathedrale wird jeden Tag von durchschnittlich 20 000 Menschen besucht. Der Dom gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist schon mehrfach zum beliebtesten Bauwerk der Deutschen gewählt worden. (dpa)