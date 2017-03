Illegales Autorennen in Dortmund

15.03.2017 Dortmund. Ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei haben zwei Autofahrer bei einem illegalen Rennen in der Dortmunder Innenstadt überholt. Am Steuer eines der Wagen saß eine 22 Jahre alte Frau. Ihre Flucht vor der Polizei, bei der sie über ein Dutzend rote Ampeln raste, endete am späten Dienstagabend an einem Ampelmast. Mehrere andere Autofahrer konnten nur durch Vollbremsungen eine Kollision mit dem Wagen der 22-Jährigen verhindern. Die Frau wurde leicht verletzt, ihr 23 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als Grund für die wilde Flucht habe die Frau angegeben, sie habe Angst vor dem Verlust ihres Führerscheins gehabt. Ihr "Renngegner" hatte bereits an einer der ersten Kreuzungen seinen Wagen abgestellt.