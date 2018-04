Illegales Autorennen: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

10.04.2018 Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat ein illegales Autorennen in der Innenstadt gestoppt. Nach Angaben der Beamten vom Dienstag rasten ein 25- und ein 35-Jähriger am Montagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Zuvor hätten die die beiden Fahrer an einer Ampel ihre Motoren aufheulen und die Reifen durchdrehen lassen. Während des Rennens sei bei einem der Wagen immer wieder das Heck ausgebrochen. Die Polizei stoppte die Männer nach etwa 500 Metern auf dem Wallring und stellte die Führerscheine sicher. Der Wallring, der die Dortmunder Innenstadt umschließt, sei seit langem ein beliebter Ort für die extrem gefährliche Autorennen, sagte eine Polizeisprecherin.