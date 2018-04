Illegales Autorennen: Männer verunglücken und fliehen

02.04.2018 Beckum. Zwei Autofahrer haben sich am Sonntagabend in Beckum im Münsterland ein illegales Rennen durch ein Gewerbegebiet geliefert. Dabei kam eines der Fahrzeuge vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit von der Spur ab und raste frontal gegen zwei Straßenbäume. Der Beifahrer muss dabei offensichtlich Verletzungen an der Stirn erlitten haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotzdem ließen er und der Fahrer das Unfallwrack zurück und stiegen in den anderen an dem Rennen beteiligten Wagen um. Gemeinsam flohen die Männer. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die bis Montagmorgen aber noch keine Erfolg hatte.