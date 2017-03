Illegaler Getränkehandel: Polizei durchsucht 33 Wohnungen

16.03.2017 Essen. Im Kampf gegen illegalen Getränkehandel und gepanschten Wodka haben Zollbeamte 32 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und eine in den Niederlanden durchsucht. Wie das Essener Zollamt am Donnerstag mitteilte, wurden drei Verdächtigte festgenommen. Sie sollen zu einer Bande gehören, die in großem Stil etwa Bier und Alkopops nach Deutschland geschmuggelt haben soll. Gegen die drei lagen bereits Haftbefehle vor. In den Wohnungen fanden die Ermittler unter anderem gut 90 000 Euro Bargeld, Drogen, eine Waffe und Waren im Wert von 50 000 Euro. Einige Bandenmitglieder sollen für den Verkauf von gefährlichem "Pansch-Wodka" verantwortlich sein.