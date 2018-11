Tierfreundliche Aktion

Catania (Sizilien). Mit einer ungewöhnlichen Aktion macht aktuell Ikea in der Filiale in der sizilianischen Stadt Catania auf sich aufmerksam. Das schwedische Möbelhaus gewährt streunenden Hunden mitten auf der Verkaufsfläche ein Obdach.

Von Dierk Himstedt, 16.11.2018

In den sozialen Medien begeistern sich zur Zeit viele Tierliebhaber über eine bemerkenswerte Aktion einer Ikea-Filiale im sizilianischen Catania. Die Geschäftsleitung der Filiale des schwedischen Möbelhauses gewährt aktuell streunenden Straßenhunden Obdach inmitten ihrer Verkaufsräume. Das kommt bei vielen Menschen offensichtlich richtig gut an und wird mit begeisternden Kommentaren gefeiert.

Laut dem sizilianischen Magazin "Catania Today" war einer der Gründe für diese ungewöhnliche Maßnahme die schweren Unwetter in der Region in den vergangenen Wochen. Zudem werde es in den Wintermonaten auch auf Sizilien mit unter sehr kalt, so dass die herrenlosen Hunde es schwer hätten.