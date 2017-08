Identität von "Mann ohne Gedächtnis" geklärt

11.08.2017 Dortmund. Der rätselhafte Dortmunder Fall eines "Mannes ohne Gedächtnis" ist aufgeklärt. Der Mann mit dem weißen Bart ist 57 Jahre alt und stammt aus Dortmund. Das hätten Hinweise nach einem öffentlichen Aufruf ergeben, teilte die Dortmunder Polizei am Freitag mit. Er werde jetzt psychologisch betreut. Mit weiteren Details hielt sich die Polizei zurück. Nach einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" hatte ein Kinobetreiber den Mann erkannt. Er soll ein ehemaliger Mitarbeiter sein.

Im April hatte die Polizei den erinnerungslosen Mann in einem abgestellten Güterwaggon am Dortmunder Hauptbahnhof entdeckt. Nach erfolglosen bundesweiten Ermittlungen wandten sich die Beamten am Donnerstag an die Öffentlichkeit. (dpa)