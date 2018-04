Identität des Toten in Wuppertaler Parkhaus geklärt

10.04.2018 Wuppertal. Die Identität eines in einem Wuppertaler Parkhaus gefundenen Toten ist geklärt. Es handele sich bei dem Getöteten um einen 83-Jährigen aus der Umgebung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Autofahrerin hatte die Leiche am vergangenen Mittwoch in einem Luftschacht entdeckt. Eine Obduktion bestätigte, dass der Mann Opfer einer Gewalttat geworden war.

Wer der Mann war, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei begann deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Toten. Am Montag meldeten sich daraufhin Zeugen und gaben den Hinweis auf den alleinstehenden Wuppertaler. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf das Umfeld des Mannes. Weitere Angaben zu den Todesumständen machte die Polizei aus taktischen Gründen zunächst nicht. (dpa)