Streckensperrung nach Feuerwehreinsatz

In den ICE soll es im September mehr Technikausfälle als vor einem Jahr gegeben haben, etwa in der Bordgastronomie, an Toiletten und Klimaanlagen.

Ein Wagen eines ICE ist am Freitagmorgen in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz in Brand geraten.

Siegburg/Montabaur. Am frühen Freitagmorgen ist auf der Bahnstrecke zwischen Siegburg und Montabaur ein ICE-Wagen vollständig ausgebrannt. 500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die ICE-Strecke bleibt voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2018

Gegen 6.30 Uhr am Freitagmorgen löste ein technischer Defekt an einem ICE einen Feuerwehreinsatz aus. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, befand sich der betroffene ICE auf der Fahrt von Siegburg nach Montabaur. Der letzte Zugteil habe aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte zudem ein Polizeisprecher mit. Die rund 500 Fahrgäste konnten den Zug verlassen und werden mit eingesetzten Bussen nach Montabaur gefahren. Verletzt wurde niemand. Ein Wagen des betroffenen Zuges sei komplett ausgebrannt und zerstört, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz am Freitag mit. Das Feuer sei auch auf einen weiteren Wagen übergeschlagen. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Strecke in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Mitternacht andauern. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fällt für den Fernverkehr zwischen Köln und Frankfurt am Main die Haltestelle Siegburg/Bonn aus, ein Ersatzhalt in Bonn-Beuel wurde eingerichtet. Es muss mit Verspätungen von bis zu 90 Minuten gerechnet werden.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste zudem die A3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Angaben der Autobahnpolizei soll in Kürze auf der A3 auch in Richtung Frankfurt wieder einer von drei Fahrstreifen freigegeben werden.

(mit Material von dpa)