WMO folgt NHC

Hurrikan "Irma" verursachte im September letzten Jahres schwere Zerstörungen in Florida und der Karibik.

13.04.2018 Silver Spring (Maryland, USA). Zu zerstörerisch, zu viele Opfer - Hurrikans, die so verheerend wie im letzten Jahr wüten, sorgen dafür, dass ihre Namen nicht mehr für weitere Stürme dieser Kategorie verwendet werden dürfen. Diese Entscheidung fällt regelmäßig das US-Hurrikanzentrum und die WMO.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat auf die Entscheidung des US-Hurrikanzentrums (NHC) reagiert und Harvey, Irma, Maria und Nate von der Namensliste für Wirbelstürme gestrichen. Die Begründung lieferte das NHC umgehend auf seiner Website: "Die Namen von Stürmen werden gestrichen, wenn sie so tödlich oder zerstörerisch waren, dass eine weitere Verwendung unsensibel wäre."

Zum Hintergrund: 2017 war für Hurrikans das schlimmste Jahr seit 2005. Von insgesamt 17 Stürmen waren zehn Hurrikans - sechs davon hatten eine Stärke der höheren Kategorien drei bis fünf. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Es gab Schäden in Milliardenhöhe.

Nun müssen neue Namen her. Denn der nächste Hurrikan kommt bestimmt: Die Namen Harvey, Irma, Maria und Nate werden laut NHC durch Harold, Idalia, Margot und Nigel ersetzt. Die neuen Namen sollen ab 2023 genutzt werden.

Normalerweise werden Namen in einem Turnus von sechs Jahren wiederverwendet. Dass Namen von der Liste gestrichen werden, ist allerdings alles andere als ungewöhnlich: Seit 1953 wurden nach Angaben des NHC 86 Namen aus der Liste entfernt.

Wie kommen die Vornamen zum Wetter?

Auch in Deutschland bekommen starke Unwetter seit 1954 regelmäßig Vornamen - Hochwetterlagen im übrigen auch. Aus Gründen der Gleichberechtigung werden seit 1998 für die Tiefdruckgebiete in geraden Jahren weibliche und für die Hochdruckgebiete männliche Vornamen nach der alphabetische Reihenfolge vergeben, in ungeraden Jahren ist dies umgekehrt. Ist das Alphabet durchlaufen, beginnt man wieder bei "A".

Doch damit nicht genug: Seit November 2002 kann auch ein sogenannter privater "Wetterpate" gegen Bezahlung eine Namenspatenschaft übernehmen und den Namen des jeweiligen Tiefs oder Hochs bestimmen. Er erhält zudem ausführliches Material wie Wetterkarten, Urkunden und die "Lebensgeschichte" des Druckgebildes.

Mehr Interessenten für ein "Hoch"

Wer Interesse hat, kann sich mit seinem Vornamen beim Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin dafür bewerben. Das Ganze ist allerdings nicht kostenlos. Die Grundpreise für eine Namenspatenschaft liegen für ein Hoch aktuell bei 299 Euro - weil beliebter - und für ein Tief bei 199 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer). Die Verlinkung zu einer privaten Internetseite kostet für beide Wetterlagen aktuell 20 Euro. Das Geld kommt der studentischen Wetterbeobachtung am Institut zugute. Weitere Infos zu den Preisen findet man auf der Seite des Instituts für Meteorologie. (Dierk Himstedt, dpa)