Dschungelcamp - Tag X

23.01.2017 BONN. Sorry für die gewöhnungsbedürftige Überschrift, aber irgendwie trifft sie es. Denn Honeys Bronchitis spaltet das Lager und die Sendung nimmt an Fahrt auf.

Na also, es hat etwas gedauert, aber seit gestern Abend hat auch die elfte Staffel des Dschungelcamps einen Publikumsliebling. Die Helena Fürst der aktuellen Reihe heißt Alexander "Honeycakehorse" Keen. Und dabei kann Honey noch nicht einmal etwas dafür. Der Gute musste nämlich die Team-Dschungelprüfung abbrechen, weil man ihm ganz übel mitgespielt hat - ganz übel!

Dabei weiß doch jeder, dass der arme Tropf unter einer argen Bronchitis leidet. Und dann müssen die Kandidaten ihren Kopf in einen Behälter stecken und ausgerechnet Honey wird dabei brutal stranguliert. Sagt er. Eigentlich werden alle Kandidaten nur fixiert. Für Keen-e-Lust-auf-Halskrause zu viel. Und so fällt er, der Satz: „Ich bin ein Star, hol mich hier raus!“, mit einem breiten Grinsen auf Honeys Gesicht. Das Problem: Dadurch braucht kein „Promi“ mehr antreten. Eigentlich doch ganz nett von ihm, doch so gibt es auch keine Sterne.

Dabei hatte doch ausgerechnet Honey noch vor der Prüfung versprochen „maximal alle Sterne zu holen, wenn es einer weniger wird, ist es aber auch ok.“ Naja, es werden neun Sterne weniger. Zwar wurden alle „Stars“ fixiert, doch bei Honey war es eindeutig gefährlicher: „Durch die viele Muskulatur ist bei mir der Hals breiter!“ Äh ja… genau… Das hat sich der Gute dann aber im Camp antrainiert, schließlich hatte er noch vor der Abreise den dünnsten Hals der männlichen Teilnehmer. Doch das ist ja nicht der einzige Grund.

Foto: RTL / Stefan Menne Honey tritt nicht zur Prüfung an.

Alexander leidet noch immer unter dieser sehr schweren Bronchitis, die weder durch Sport noch durch Kippen weggeht und er war als Kind mal an Krupp-Husten erkrankt. Fürchterlich. Ganz schön viel für so einen Zartbesaiteten. Trotz seines herrlichen Lächelns erhält er relativ wenig Mitleid von seinen Mitcampern. „Dieses hinterhältige, aufgesetzte Lächeln. Mir machen solche Leute Angst“, erklärt Florri. Er findet Keen so schlimm, dass er „lieber mit Thomas und Jens“ rumhängt. Oha. Wir grausam. Mit Jens? Da hat Honey Florri aber offensichtlich auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Hanka wird noch deutlicher: „La Familia? Am Arsch!“

Auch Gina-Lisa fühlt sich für einen kurzen Moment getäuscht. Doch als Keen-er-ist-so-schön-wie-ich von seinem schlimmen Krupp-Husten in der Kindheit erzählt, schmilzt sie dahin. So sehr, dass sie später wieder einmal Gänsehaut beim Training ihres Angebeteten bekommt. „Wie krass das aussieht!“ Das sind Muskeln Gina-Lisa. Noch nicht einmal besonders große. „Manchmal hat man sein Gesicht nicht unter Kontrolle“, erklärt ihr Honey das arrogante, selbstverliebte Lachen. „Ich habe gelächelt, weil ich vor der Kamera kein doofes Gesicht machen wollte.“ Naja, das ist mal so richtig in die Hose gegangen. Viel doofer geht nicht.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber durch diese Aktion rettet der zuletzt angeschlagene Honey seinen Aufenthalt. Berechnung? Iwo. Bestimmt nicht. So einer ist er nicht! „Es ist eine TV-Show, that’s it“, haucht Honey schließlich zwinkernd in die Kamera.

Kandidatencheck Foto: RTL/Ruprecht Stempell Jens Büchner - ** Pleite, aber sexy? Weder noch. Die Gage ist recht ordentlich und wirklich sexy hat sich der Mallorca-Barde bislang auch noch nicht gezeigt. Überhaupt ist vom Malle-Jens bislang nicht viel zu sehen. In der Auftaktfolge hat er sich bei der Dschungelprüfung wacker geschlagen. Dann ist es still geworden um Büchner. Eigentlich hatte er angekündigt, sich mal so zu zeigen, wir er ist. Er wollte es seinen Hatern mal so richtig zeigen. Hmmm. Ob dazu die zwei Verbal-Attacken gegen Hanka reichen, ist eher fraglich. Mallorca-Jens wird sich steigern müssen, soll das Dschungelabenteuer nicht frühzeitig beendet sein. Unsere Prognose: Nach dem bisherigen unspektakulären Auftritt wird es schwer mit dem Finale.

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Alexander Keen - ** Alexander Keene-Ahnung-wer-das-ist wurde berühmt als... tja... wurde nicht berühmt - will aber so schrecklich gerne berühmt sein. "Honey" glaubt, dass er "da draußen" alle polarisiert und dass ihn - und nur ihn - die Leute unbedingt in den Prüfungen sehen wollen. Stimmt nicht! Seine Lass-Sarah-mal-machen-weil-ich-so-schrecklich-krank-bin-Aktion wird ihm nicht sonderlich viele Freunde verschafft haben. Doch um ihn muss man sich keine Sorgen machen. Er wird vermutlich weitere Auftritte in sensationellen Formaten wie "Die große Brennball-Weltmeisterschaft" haben und da vermutlich behaupten, er habe die Quote des Dschungelcamps gerettet! Hat durch sein Verhalten schon viel eingebüßt. Prognose: Finale? Eher nicht!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Thomas Häßler - ** Welt- und Europameister, Werbefigur, FC-Profi - Thomas Häßler reiht sich in die Liste der Kandidaten ein, bei denen sich der gemeine Zuschauer fragt: "Warum?", "WARUM ICKE?". Nach den ersten Folgen fragt man sich eher. "Häßler? Macht der überhaupt mit?" Ja, macht er. Ist aber unscheinbar. Zu viel mehr als zu einem "Laber der doch kein Schnitzel an die Backe" hat es noch nicht gereicht. Tritt eigentlich nicht in Erscheinung. Kann aber auf eine große Fan-Base zurückgreifen. Prognose: Galt als einer der Geheimfavoriten. Jetzt nicht mehr. Ohne Steigerung kommt das frühe Aus!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink - ** Lohfink gehört zur Dschungel-Gattung "Endlich mal zeigen, wie ich wirklich bin!" Oha. Langweilig? Sie geht in den Dschungel, um allen zu zeigen, dass sie so unspektakulär ist. Selbst ihre Geständnisse sind so uninteressant, dass Kader Loth ihr erklärt, wie sie damit umzugehen hat. Läuft da mit "Honey" nicht noch irgendwas an, kann es schnell sehr schnell vorbei sein mit "Zack die Bohne!". Prognose: Es droht das frühe aus!

Kader Loth - *** Schon vor dem Camp hat Kader Loth einen folgenschweren Fehler begangen. In einem Interview gab sie an, für kein Geld der Welt lebende Tiere essen zu wollen. Fehler! Ganz großer Fehler. Nach Auftritten in "Die Alm", "Die Burg" oder "Big Brother" sollte Loth doch eigentlich besser wissen, wie die Trash-TV-Zuschauer ticken. Da kann man nur schon mal sagen: Guten Appetit! Aber sie macht sich in den Prüfungen. Und durch ihre wunderbare Grammatik sowie die Fragestunden à la Sesamstraße kann sie es bis ins Finale schaffen. Prognose: Loth wird die ersten Runden locker überstehen. Das Finale ist möglich.

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Hanka Rackwitz - *** Zwölf Betten, ein kuscheliger Freiluft-Kamin, Dusche-Bad und mit viel Phantasie auch eine Küche - eine Immobilienexpertin wie Hanka Rackwitz sollte sich bei diesen Aussichten pudelwohl fühlen - wäre da nicht dieser Wasch- und Kontrollzwang sowie die Angst vor Keimen. Ihre nervige Art ist jedoch so liebenswert, dass man neben allem Mitleid Sympathien für sie entwickelt. Dazu hat sie keine Probleme bei Dschungelprüfungen. Sollte sie keine Blasenentzündung erleiden hat sie das Zeug zur Dschungelkönigin. Prognose: Trotz aller Macken durchaus die Chance auf den Sieg!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Marc Terenzi - *** Auch Marc Terenzi ist bislang nicht wirklich aufgefallen. Und doch: Wenn er zu sehen war, wirkte er authentisch und nett. In den kommenden Tagen wird er sicherlich die Chance haben, sich in Prüfungen zu beweisen. Dann ist für ihn alles möglich. Prognose: Terenzi wird es weit schaffen. Alles kann, nichts muss!

Foto: RTL/Ruprecht Stempell Florian Wess - * Noch so ein "Star", bei dem Professor Google erst einmal die Wissenslücke auffüllen muss. Bislang gibt es wenig zu sehen. Selbst das Zicken-Battle mit Alexander Keen-Sport-bei-Husten entpuppte sich als Kuschelkurs. Mal sehen, was die Intrige mit Sarah Joelle so bringt. Sonst ist er ganz schnell weg. Prognose: Frühes Aus - ganz früh!

Das Camp verlassen muss übrigens… äh… wie heißt sie noch gleich? Ach ja die TV-Schauspielerin Nicole Mieth. Schade. Von ihr hätte man so gerne überhaupt etwas gesehen.

Erkenntnisse des Tages Jens vergreift sich nie in der Wortwahl. Auch nicht bei „Hanka, halt jetzt den Mund. Jetzt rede ich!“

Kader hat keine Kinder weil sie eine Karrierefrau ist – Häh? Welche Karriere?

Hanka fehlt in der Gruppe der soziale Intellekt – Da hat RTL wieder alles richtig gemacht

Rauchen hilft gegen Bronchitis