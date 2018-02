Hunderttausende zum Veilchendienstagszug erwartet

13.02.2018 Mönchengladbach. Während Köln und Düsseldorf ihre Rosenmontagszüge hinter sich haben, geht es in Mönchengladbach heute erst richtig los. Hunderttausende Karnevalisten werden zum Veilchendienstagszug erwartet.

Nach Rosenmontag in Köln und Düsseldorf geht das närrische Treiben heute beim Karnevalszug in Mönchengladbach weiter. Ab 13.11 Uhr ziehen beim Veilchendienstagszug mehr als 4000 Teilnehmer durch die Stadt am Niederrhein. Bei gutem Wetter würden etwa 250 000 Karnevalisten erwartet, hieß es bei der Stadt. Der Veranstalter rechnet mit bis 350 000 Zuschauern.

Der Zug mit 70 Festwagen steht in diesem Jahr unter dem Motto "Immer zu zweit - Halt Pohl und All Rheydt!" - die Schlachtrufe der ehemals eigenen Städte Mönchengladbach und Rheydt, die 1975 mit Wickrath zusammengelegt worden waren. Das Motto solle den Zusammenhalt demonstrieren, sagte ein Sprecher des Veranstalters. (dpa)