Hunderttausende beim Christopher-Street-Day-Umzug in Köln

09.07.2017 Köln. Bei sommerlichen Temperaturen haben am Sonntag Hunderttausende die Christopher-Street-Day-Parade in Köln verfolgt. "Die Stimmung ist fantastisch", sagte ein Sprecher zu Beginn. Man gehe nach Lage der Dinge wieder von rund 950 000 Zuschauern am Straßenrand aus.

Die Fußgruppen und rund 85 Mottowagen zogen über die Deutzer Brücke in die Innenstadt. Sie demonstrierten damit für eine rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben und gesellschaftliche Akzeptanz. Mit der Ehe für alle gab es diesmal auch richtig was zu feiern. Motto war allerdings "Nie Wieder", um an die Verfolgung Schwuler und Lesben unter nationalsozialistischer Herrschaft zu erinnern.

Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa. Aus Sicherheitsgründen galt - wie bereits beim Karneval - ein Lkw-Fahrverbot in weiten Teilen Kölns. (dpa)