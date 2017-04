Weltrekordversuch in der Schweiz

16.04.2017 Für einen Weltrekordversuch versammeln sich am Sonntag 662 Menschen in Charlie-Chaplin-Kostüm in Corsier-Sur-Vevey in der Schweiz.

Rund 662 Menschen stehen am Sonntag vor dem Charlie-Chaplin-Museum «Chaplin's World by Grevin» in Corsier-Sur-Vevey in der Schweiz. Sie alle tragen ein Charlie-Chaplin-Kostüm wie es der Künstler im Film "The Tramp" an hatte, also einen schwarzen Anzug, weißes Hemd, Gehstock, Melone und den ikonischen Schneuzer.

Mit ihrer Aktion wollen die Teilnehmer zum einjährigen Bestehen des Museums und zu Chaplins Geburtstag einen Weltrekord mit der höchsten Anzahl von Menschen in Chaplin-Kostüm aufstellen.

Der britische Komiker hat knapp 25 Jahre (1952-1977) in der Villa gewohnt, die heute das Museum beherbergt. Es ist dem Leben und Werk des Künstlers gewidmet, der vor allem durch seine Darstellung in Filmen weltweit bekannt wurde.

(dpa/ga)