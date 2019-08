06.08.2019 Köln/Bonn. Der August ist der Monat der Sternschnuppen. Höhepunkt der Perseiden ist ab dem 10. August. Wir verraten, was Sie über das Naturschauspiel wissen müssen.

Ab dem 10. August ist wieder Wunschzeit. Dann hat das Sternschnuppen-Spektakel der Perseiden seinen Höhepunkt, der bis zum 14. August dauert. Bei optimalen Beobachtungsbedingungen werden dann Dutzende Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein - auch wenn diesmal wohl keine Meteorrekordzahlen zu erwarten sind. Denn einerseits rechnen die Meteorologen vielerorts mit Wolken am Nachthimmel, andererseits wird zum Höhepunkt der Perseiden in der kommenden Woche der helle Mond die Beobachtung der flitzenden Lichtpunkte empfindlich stören.

Hoffen auf klaren Himmel

Doch auch in den Nächten vor dem Perseiden-Maximum sind viele dieser Sommermeteore am Nachthimmel zu sehen. Wer also an den kommenden Abenden oder besser noch in den frühen Morgenstunden eine Wolkenlücke entdeckt, sollte auf jeden Fall einen Blick auf die eine oder andere Sommersternschnuppe erhaschen können.

"Wann immer man klaren Himmel hat, lohnt sich ein Blick auf die Perseiden", sagt die Astrophysikerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Auf die Nächte rund um das Sternschnuppenmaximum am Dienstag kommender Woche müssen die Meteorfreunde also nicht warten.

Hinzu kommt, dass dann der fast volle Mond am Nachthimmel stehen und viele der lichtschwächeren Meteore überstrahlen wird. Außerdem erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt am kommenden Dienstag in den Tagesstunden - und tagsüber sind die dann erwarteten hundert Meteore pro Stunde natürlich nicht zu sehen.

Spur zum Sternbild Perseus

Gleichwohl markieren die Augustmeteore für Himmelsgucker seit jeher einen festen Termin im astronomischen Jahreskalender. Ihren Namen haben die Sommersternschnuppen vom Sternbild Perseus. Dort liegt der scheinbare Ausgangspunkt der Perseidenmeteore, der sogenannte Radiant.

In Wahrheit kommen die Sternschnuppen aber aus der unmittelbaren Erdumgebung: Auf seiner Bahn um die Sonne kreuzt unser Planet alljährlich zwischen Mitte Juli und Ende August eine Wolke winziger Teilchen, die der Komet 109P/Swift-Tuttle auf seiner Bahn um unser Zentralgestirn zurückließ.

216.000 Stundenkilometer schnell

Trifft die Erde auf die kosmische Staubspur dieses etwa alle 133 Jahre wiederkehrenden Kometen, dringen die oft nur stecknadelkopfgroßen Partikel mit 60 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein - also mit der unfassbaren Geschwindigkeit von 216.000 Stundenkilometern. In einer Höhe von 80 bis hundert Kilometern erzeugen die kleinen Staubteilchen dann die Lichterscheinungen, die Sternschnuppen genannt werden.

Diese Staubteilchen sind maximal kirschkerngroß und können uns nicht gefährlich werden. Die Sternschnuppen lassen sich mit dem bloßen Auge erkennen. Eine besondere Ausrüstung brauchen Himmelsgucker für die Beobachtung der Perseiden also nicht - ein Liegestuhl oder eine Isomatte und eine gute Rundumsicht reichen aus. Je dunkler die Umgebung, desto höher die Chance Sternschnuppen zu sehen. Die besten Beobachtungsmöglichkeiten bietet ein Platz außerhalb der Stadt.

Im Volksmund heißen die Augustmeteore übrigens Laurentiustränen. Der Name erinnert an den Heiligen Laurentius, der am 10. August 258 unter der Herrschaft des römischen Kaisers Valerian den Märtyrertod starb. Seither soll es an diesem Tag stets feurige Tränen geregnet haben.

Eine Chance das Himmelspektakel in der Bonner Umgebung zu sehen bietet ein Ausflug ins Siebengebirge. Mehrere Punkte bieten nicht nur einen Blick auf die Landschaft, sondern auch auf den Himmel. Ob das Wetter mitspielt, ist jedoch noch fraglich. Ab dem 10. August wird nachts mit Wolken gerechnet. Völlig sternenklar soll es leider nicht werden.

Aussichtsreiche Orte für die Sternschnuppen-Nächte Foto: Bernd Rommelrat Drachenfels Der Drachenfels darf als Aussichtspunkt der Region nicht fehlen. Der Blick von hier aus lohnt sich nicht nur zur Sternschnuppen-Beobachtung. Die Sternwarte Siebengebirge plant eine Beobachtungsnacht von Sonntag auf Montag - falls das Wetter mitspielt.

Foto: Arndt Besucherterrasse Flughafen Köln/Bonn Die Besucherterrasse auf dem Köln/Bonner Airport bietet beste Beobachtungsmöglichkeiten, um ungehindert auf den Himmel zu schauen. Die Terrasse ist bis Mitternacht geöffnet.

Foto: Michael Schaake Ölberg Der große Ölberg bei Königswinter bietet eine überwältigende Sicht auf den Drachenfels, das Siebengebirge, Bonn und die Umgebung.

Foto: Frank Homann Petersberg Der Petersberg in Königswinter bietet einen wunderbaren Blick auf das Rheintal und den Drachenfels

Foto: Alexandra Mölleken Löwenburg Die Löwenburg gehört ebenfalls zum Siebengebirge und bietet einen wundervollen Blick auf die umliegenden Berge. Durch wenige Bäume auf dem "Gipfel" besteht freie Sicht auf die Sternschnuppen.

Alter Fernsehturm Bei Lohmar-Birk steht der alte Fernsehturm. Fährt man von Siegburg-Schreck kommend an ihm vorbei und dann links dem Schild „Sportzentrum“ entlang, kommt man an einen Sportplatz. Zu Fuß umrundet hat man eine wunderbare Sicht auf die Kölner Bucht – und den Himmel.

Foto: Maximilian Mühlens Hofgartenwiese an der Uni Die Hofgartenwiese am Hauptgebäude der Universität Bonn bietet die Möglichkeit, das Schauspiel entspannt zu beobachten. Einfach eine Decke mitbringen, draufsetzen und zuschauen.

Foto: Stefan Knopp Bonner Rheinauen Die Bonner Rheinauen bieten ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Perseiden zu beobachten. Auch entlang des Rheins gibt es viele geeignete Stellen, um den Himmel zu betrachten.

Venusberg Der Venusberg bietet mehrere Aussichtspunkte, wo Bonner die Sternschnuppen verfolgen können.

Foto: Axel Vogel Bonner Brücken Auch die Bonner Brücken erlauben einen ungehinderten Blick auf den Himmel. Aber bitte den fließenden Verkehr beachten!

Foto: Stefan Knopp Kreuzberg Der Kreuzberg zwischen Lengsdorf und Poppelsdorf, der Finkenberg in Beuel oder das Plateau unterhalb des Marienhospitals sind ebenfalls gute Plätze um den Meteorenschauer zu beobachten.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter.