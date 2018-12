Blinder Passagier im RE1

13.12.2018 Eschweiler. Ein entlaufener Hund hat ohne Frauchen und gültiges Ticket eine Tour mit dem Regionalexpress 1 unternommen. Eine Zugbegleiterin setzte dem Ausflug schließlich in Eschweiler ein Ende.

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Donnerstagmorgen zu einem haarigen Einsatz gerufen. Die Zugbegleiterin eines RE1 hatte die Beamten wegen eines entlaufenen Hundes um Hilfe gebeten. Nach Angaben der Bundespolizei hatte dieser den Zug in Langerwehe ohne Frauchen und gültigen Fahrausweis betreten und eine Tour unternommen. Die Beamten erwarteten die Zugbegleiterin mitsamt dem Hund schließlich am Eschweiler Hauptbahnhof.

Die Bundespolizisten konnten einen Tragegurt kurzerhand zu einer Hundeleine umfunktionieren und nahmen den Hund mit zur Dienststelle in Eschweiler. Aufgrund der Hundemarke konnte die Hundehalterin durch die Landespolizei Düren schnell ermittelt werden. Sie war sichtlich erleichtert, ihr Haustier wohlbehalten in Empfang nehmen zu können. Weil sich der Vierbeiner reumütig zeigte, sahen die Beamten von einer Anzeige wegen Eschleichens von Leistungen ab. (general-anzeiger-bonn.de)