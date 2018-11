Tiervideo begeistert das Netz

Bonn. Der Hund einer Amerikanerin erfreut sich auf Twitter großer Beliebtheit. In einem Video sieht man ihn vor einer offenen Gartentür wartend. Das Video hat mehr als eine Million Likes und Retweets.

Von Stephan Werschkull, 15.11.2018

Jensen Kendalls Hund hat die Herzen vieler Internetnutzer erobert. Auf einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie er vor einer offenen Gartentür wartet und nicht hindurch gehen will. Erst als ein Mädchen so tut, als öffne sie eine Tür vor ihm, läuft er ins Innere des Hauses.

Die in Santa Rosa, Kalifornien, lebende Kendall freute sich über den großen Zuspruch und nutzte die Gelegenheit ihrer Mutter zu erklären, was ein viraler Tweet ist. Die Familie hatte den Hund adoptiert, zuvor war er ein Streuner in Arizona.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII