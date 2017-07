Tierische Rettung in New York

Ein Golden-Retriever rettete ein Rehkitz aus dem Meer in New York, als dieses drohte, zu ertrinken.

New York. Seit dem Wochenende ist der Golden-Retriever Storm aus New York ein Held: Der Rüde rettete ein Rehkitz aus dem Meer, das ohne die tierische Hilfe ertrunken wäre. Das Video der Rettung wurde zu einem viralen Hit.

Von Alexandra Mölleken, 19.07.2017

Golden-Retriever-Rüde Storm zog wie gewöhnlich seine Bahnen im Wasser vor Port Jefferson Harbor in Long Island bei New York, als er vor sich im Wasser jemanden um sein Leben paddeln sah. In Windeseile schwamm Storm zu der Stelle und fand ein verirrtes Rehkitz, das drohte, zu ertrinken.

Sofort packte er das Jungtier vorsichtig am Nacken und bewies sein erstklassiges Rettungsschwimmerkönnen. Er zerrte das Rehkitz an den Strand, wo dieses nach Luft schnappen und sich von der brisanten Rettungsaktion erholen konnte. Zunächst war das Tier so verängstigt, dass es sich erneut ins Wasser stürzte. Storms Herrchen Mark Freeley sprang daraufhin ins Wasser, um das Rehkitz endgültig zu retten.

Das Herrchen und der tollkühne Retter Storm brachten das Rehkitz später in ein Tierheim, wo das erschöpfte Tier nun aufgepäppelt wird. Nach ersten Angaben des Tierheims gehe es dem Kleinen soweit gut.

Tierheim päppelt Rehkitz auf

Besonders rührend ist, dass es sich bei dem "Strong Island Animal Rescue League" um ein und dasselbe Tierheim handelt, aus dem Storm einst von seinem Herrchen geholt wurde.

Mark Freeley nahm das gesamte Manöver auf einem Video auf und veröffentlichte dieses in den sozialen Netzwerken. Es erlangte sofort großen viralen Erfolg. Zahlreiche US-Medien berichteten über den heldenhaften Golden-Retriever, der seitdem als Held gefeiert wird.