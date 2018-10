Nach Sturz in den Main

Garstadt. In Garstadt bei Schweinfurt wird Kangal-Rüde "Hunter" zum Lebensretter, als er ein Mädchen aus dem Main zieht. Die Mutter hatte ihre achtjährige Tochter zuvor verzweifelt gesucht.

Von Simon Steioff, 31.10.2018

Hunter ist ein zehn Monate alter Kangal-Rüde, dessen Rasse ursprünglich aus dem Osten der Türkei stammt und dafür gezüchtet wurde, Schafe und Ziegen zu beschützen. In der vergangenen Woche wurde dieser Beschützerinstinkt zur rettenden Hilfe für ein kleines Mädchen, das beim Spielen in den Main gefallen war und es aus eigener Kraft nicht mehr als Ufer zurück schaffte.

Wie die Main-Post berichtet, war sein Besitzer mit ihm am Fluss spazieren, als er Hilfeschreie hörte. Noch bevor David Fischer reagieren konnte, war Hunter schon ins Wasser gesprungen und zu dem Mädchen geschwommen. Dabei habe Fischer ihm keinerlei Anweisungen gegeben. "Ich war selbst überrascht, dass er das gemacht hat", sagte der 29-Jährige der Main-Post. Ihm blieb also nur übrig dem Mädchen zuzurufen, dass sie keine Angst vor dem Hund zu haben brauche und sich am Halsband des Tieres festhalten solle.

Nachdem der Rüde die Achtjährige ans Ufer geschleppt hatte, brachte Fischer sie zurück zu ihren Eltern, die auf einem nahegelegenen Campingplatz mit ihrem Wohnwagen standen und schon nach dem Kind gesucht hatten. Sie hatten Valerie, so der Name des Mädchens, für einen kurzen Moment aus den Augen verloren. Sie lief zum Mainufer, verlor beim Spielen den Halt und stürzte in den Main. Glücklicherweise blieb das Mädchen bis auf einen Schreck unverletzt. Die Lebensgefährtin von Hunters Halter erzählte die Geschichte bei Instagram - auf dessen eigenem Kanal.

Neben einem großen Dankeschön konnte sich Hunter noch über eine extragroße Tüte Leckerli freuen.

Eine Erklärung für Hunters unaufgeforderte Hilfe könnte übrigens sein Training bei der ASB-Rettungshundestaffel sein. Dort wird er seit wenigen Wochen zum Mantrailer ausgebildet und lernt dabei, die Geruchsspur von vermissten Menschen aufzunehmen.