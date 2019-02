Einsatz der Feuerwehr im Sauerland

04.02.2019 Menden. Ein kleiner Hund ist am Sonntag während eines Spaziergangs in Menden (Sauerland) unter einen Stapel großer Baumstämme gekrochen. Dann steckte er plötzlich fest und löste dadurch einen Feuerwehreinsatz aus.

Während eines Spaziergangs in Menden (Sauerland) ist ein kleiner Hund am Sonntag unter einem Stapel aus Baumstämmen steckengeblieben und hat dadurch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. "Irgendwann ging es weder vor noch zurück. Aus eigener Kraft kam er nicht mehr heraus und auch die Besitzerin kam nicht an ihn heran", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Zum Glück kamen dann mehrere Feuerwehrleute, um Alwin zu retten. Sie machten eine Lücke zwischen den Stämmen größer und arbeiteten dabei mit Schaufeln, Spaten und speziellen Haken. Nach 45 Minuten konnte Alwin befreit werden. Die Besitzerin war glücklich, ihren Hund wieder in den Armen zu halten. (dpa)