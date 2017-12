07.12.2017 London. Ein Foto mit zwei Lernspielen hat Schauspieler Hugh Laurie auf Twitter veröffentlicht. Dahinter steckt kein Rätsel. Der "Dr. House"-Star sucht den Empfänger eines Pakets.

Der britische Schauspieler Hugh Laurie versucht sich als Weihnachts-Retter. Ein fehlgeleitetes Paket brachte ihn am Mittwoch dazu, einen Aufruf auf Twitter zu starten.

"Vernarrte Eltern/ Onkel/ Tante - mir wurde fälschlicherweise euer Paket zugestellt, und ich finde keine Möglichkeit, es an Amazon zurückzusenden, damit ihr es sicher bekommt", schrieb der 58-Jährige. Dazu postete er ein Foto von zwei Lernspielen, die in dem Paket enthalten waren. "Wenn ihr die dritte Sache nennen könnt, schicke ich euch das Paket direkt zu."

Doting parent/uncle/aunt - I was sent your parcel by mistake, and can't find any way of sending it back to Amazon to make sure you get it. If you can name the third item, I'll post it to you direct. pic.twitter.com/wserLQbyI9