Hubsteiger stürzt um: Vater und Sohn verletzt

07.09.2017 Recklinghausen. Bei Arbeiten in rund sechs Metern Höhe sind in Recklinghausen ein 37 Jahre alter Mann und sein siebenjähriger Sohn mit einem Hubsteiger umgestürzt. Der Vater wurde am Donnerstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr berichtete. Auch der Junge verletzte sich und wurde in eine Kinderklinik eingeliefert. Die Arbeitsbühne stand den Angaben zufolge im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Warum der Hubsteiger umstürzte, konnte die Feuerwehr nicht sagen.