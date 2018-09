Deutsche Kinocharts

Taissa Farmiga spielt ein der Hauptrollen in "The Nun".

10.09.2018 Baden-Baden. Horror ist angesagt: Nicht nur in Nordamerika fasziniert eine dämonische Nonne die Kinogänger, auch in Deutschland hat sich "The Nun" souverän an die Spitze der Charts gesetzt.

Der Horrorfilm "The Nun" ist mit 252.600 Besuchern auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts gestartet. Es sei der bisher beste Auftakt eines Films aus dem "Conjuring"-Universum, teilte Media Control mit.

"The Nun" erzählt von Ereignissen, die zeitlich vor den Geschehnissen der beiden Grusel-Filme "The Conjuring" und "The Conjuring 2" angesiedelt sind. Im zweiten Teil war erstmals eine dämonische Nonne in Erscheinung getreten, der nun der neue Film in der Regie von Corin Hardy gewidmet ist.

Auch Platz zwei ist mit einem Neuling besetzt: Der Liebesfilm "Das schönste Mädchen der Welt" von Regisseur Aron Lehmann lockte zwischen Donnerstag und Sonntag 97.900 Besucher in die Kinos.

"Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub", in der vergangenen Woche noch Erster, muss sich diesmal mit 82.700 Besuchern und Platz drei begnügen. "The Equalizer 2" mit Denzel Washington in der Hauptrolle rutscht von Drei auf Vier (68 500). Die Krimi-Verfilmung "Sauerkrautkoma" fällt mit 60 600 Zuschauern vom zweiten auf den fünften Platz zurück. (dpa)