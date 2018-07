Deutsche Kinocharts

Gewalt, Schrecken und Tod liegen in der Luft.

09.07.2018 Baden-Baden. Viele Wochen verteidigten die Dinos von "Jurassic World 2" Platz eins der Kinocharts. Dem Horror von "The First Purge" mussten sie jetzt weichen.

Wechsel an der Spitze der deutschen Kinocharts: Nach fünf Wochen müssen die Dinosaurier aus dem Action-Abenteuer "Jurassic World: Das gefallene Königreich" Platz eins abgeben. Neuer Spitzenreiter ist der Horrorfilm "The First Purge" von Regisseur Gerard McMurray.

Den vierten Teil der Horrorreihe sahen am Startwochenende mehr als 153.000 Kinobesucher, wie Media Control mitteilte. Sein Vorgänger "The Purge: Election Year" war im September 2016 mit 217.000 Besuchern noch erfolgreicher gestartet.

"Jurassic World: Das gefallene Königreich" kommt nach vorläufigen Zahlen auf 122.000 Besucher, das reicht noch für den zweiten Platz. Auf Rang drei rutscht die Gangsterkomödie "Ocean's 8" (79.000) mit Sandra Bullock und Cate Blanchett. Von Sieben auf Vier verbessert sich der Fantasyfilm "Meine teuflisch gute Freundin" (34.000). Die Teenie-Romanze "Love Simon" (32.000) schließt die Spitzengruppe auf Platz fünf ab. (dpa)