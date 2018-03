Gefälschter Führerschein

Milton Keynes. Britische Polizisten staunten nicht schlecht, als sie bei einer Verkehrskontrolle den Führerschein von Homer Simpson in den Händen hielten. Nicht nur das falsche Geburtsdatum und die falsche Adresse entlarvten das Dokument als Fälschung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2018

Das britische Örtchen Milton Keynes verbindet man nicht unbedingt mit einem Hotspot der High Society. Im Gegenteil: Weltstars trifft man in der Stadt im Zentrum Englands so gut wie nie an. Umso erstaunlicher, dass den britischen Verkehrspolizisten genau dort ein besonders dicker Fisch ins Netz gegangen ist: Homer Simpson.

Das Fahrzeug war den Beamten wegen der fehlenden Versicherung ins Auge gefallen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht. Am Steuer saß niemand geringeres als der gelbe TV-Star. Glaubt man zumindest dem Führerschein. Auf dem Passbild ist unverkennbar das Simpsons-Familienoberhaupt zu sehen, daneben Vor- und Zuname.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH