System zu komplex?

Ein Mitarbeiter einer Deponie vor einem Müllberg: In der Gelben Tonne landet oft Müll, der dort gar nicht hingehört.

17.04.2018 Bremen. In der gelben Tonne landet oft Müll, der dort gar nicht hingehört: Die Quote der sogenannten Fehlwürfe liegt nach Schätzung von Branchenexperten zwischen 40 und 60 Prozent. Das teilte der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) in Bonn mit.

Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin vermutet hinter mangelnder Trennbereitschaft zum Teil eine fehlende Aufklärung über das Trennsystem in einigen sozialen Milieus. Laut einem VKU-Sprecher könnte etwa auch die zunehmende Migration ein Grund für mangelnde Trennbereitschaft sein: Das deutsche System sei eben auch für Ausländer schwer zu verstehen und müsse ihnen erklärt werden. (dpa)