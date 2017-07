Hochwasser im Weserbergland: Behörden melden keine Probleme

27.07.2017 Höxter/Minden. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben die Weser an einzelnen Stellen in Nordrhein-Westfalen über die Ufer treten lassen. Probleme aber macht das Hochwasser nach Auskunft von Polizei und Kreisverwaltungen im Weserbergland nicht. "Wir sind verschont geblieben", heißt es beim Kreis Höxter. Die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke vermeldet: "Keine Einsätze." In Höxter hat das Hochwasser der Weser einen Radweg unter einer Brücke überspült. "Das war es. Das Hochwasser bereitet uns keine Probleme", heißt es in der Kreisverwaltung.