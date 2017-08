Hobbyastronomen bestaunen partielle Mondfinsternis

08.08.2017 Düsseldorf. Hinter leichten Schleierwolken ist die partielle Mondfinsternis am Montagabend vielerorts in Nordrhein-Westfalen zu sehen gewesen. Hobbyastronomen konnten den rosafarben leuchtenden Mond am leicht bedeckten Himmel beobachten. Beispielsweise von Bielefeld aus war auch die Verdunklung am unteren Teil des Mondes erkennbar. Er trat teilweise in den dunklen Kernschatten ein, den die Erde auf der von der Sonne abgewandten Seite in den Raum wirft.

Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond in etwa in einer Reihe. Von Deutschland aus war diesmal nur der zweite Teil der Verdunklung zu sehen, da der Aufgang des Mondes erst nach Mitte der Finsternis erfolgte. Um 21.19 Uhr endete der sichtbare Teil der Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde.

Besonders gut zu sehen war die partielle Mondfinsternis im Osten Deutschlands sowie in Bayern. (dpa)