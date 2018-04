Hitliste der Abiturfächer in NRW: Englisch am beliebtesten

06.04.2018 Düsseldorf. Bei den Abiturienten in Nordrhein-Westfalen ist Englisch als Prüfungsfach besonders gefragt. Knapp 40 Prozent der mehr als 73 000 Schüler, die 2017 Abitur gemacht haben, wählten die Fremdsprache als Leistungskurs. Dahinter folgten in der Hitliste Deutsch mit 35 Prozent und Mathe mit 32 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Bei den etwa 40 000 Abiturientinnen sind auch Biologie und Pädagogik beliebt. Die mehr als 33 000 Abiturienten entschieden sich auch vermehrt für Erdkunde und Geschichte. Die diesjährigen Prüfungen starten am kommenden Mittwoch mit den schriftlichen Klausuren in naturwissenschaftlichen Fächern.