Unbekannte Wettkämpfe

Bonn. Nach dem enttäuschenden Aus in der Vorrunde war die Lust auf die Weltmeisterschaft bei vielen Deutschen gedämpft. Doch es gibt für den Sommer noch Hoffnung: Bei diesen eher unbekannten Wettkämpfen kann Deutschland noch Weltmeister werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2018

Der Freistoßtreffer von Toni Kroos gegen Schweden war der einzige Jubelmoment für deutsche Fans bei der Fußballweltmeisterschaft. Danach folgte mit dem Vorrunden-Aus ein trauriger Tiefpunkt. Aber der Sommer 2018 hat noch mehr zu bieten außer Fußnball. Es darf also wieder gejubelt werden - vielleicht. Bei diesen drei eher unbekannten Wettkämpfen ist ein Titel möglich:

Die WM im Brennnesseln-Essen (14. Juli)

In England, um genau zu sein im Pub "The Bottle Inn" in Marshwood, gehen die vermeintlich besten Brennnessel-Esser der Welt an den Start. Jeder Teilnehmer muss so viele Pflanzen essen wie möglich. Einziges Hilfsmittel ist Bier. Auf Seiten der Zuschauer darf man sich auf ein buntes Rahmenprogramm mit abwechslungsreicher Karte freuen. Natürlich ohne Gefahr auf Juckreiz!

Kampf ums goldene Feigenblatt (24. - 26. August)

Im italienischen Dorf Consonno kämpfen die Teilnehmer um die Weltmeisterschaft im Versteckspiel. Der Gewinner braucht neben Geschick und Kondition einen ausgeprägten kindischen Spieltrieb. Innerhalb von 60 Sekunden müssen alle Teilnehmer einer Runde versteckt sein. Danach haben die "Sucher" fünf Minuten Zeit, die Flüchtigen aufzuspüren. Die wiederum müssen so schnell es geht zu einem vorgegebenen Ziel. Die Italiener sind hier klarer Titelfavorit.

Viel PS und reichlich Technik (1. - 2. September)

Das Warten hat für die deutschen Wettpflüger endlich ein Ende. Nach 20 langen Jahren findet die 65. Ausgabe der Weltpflügermeisterschaften wieder auf deutschem Boden statt oder besser gesagt im Boden. Schließlich müssen die Pflüger viel Erde in unterschiedlichen Disziplinen und möglichst ordentlich bearbeiten. Austragungsort ist Hofgut Einsiedel in Baden-Württemberg.