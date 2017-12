Bonn. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sollen zahlreiche Sternschnuppen in Bonn und der Region zu sehen sein. Bei wolkenfreiem Himmel können dann stündlich dutzende Meteore beobachtet werden.

Von Anja Wollschlaeger, 13.12.2017

Mitten in der Vorweihnachtszeit ist einer der prächtigsten Sternschnuppenschwärme im Anflug. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erreichen die Geminiden, also die Meteorströme, ihr Maximum. Bei wolkenfreiem Himmel werden dann stündlich dutzende Meteore zu sehen sein. Die besten Beobachtungsbedingungen gibt es um Mitternacht, denn der Mond geht erst am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr auf.

Die Bonner Volkssternwarte gibt auf ihrer Internetseite als Beobachtungstipp: "Das Sternbild der Zwillinge, aus dessen Richtung die Geminiden erscheinen, geht im Nordosten auf und liegt gegen 22 Uhr fast genau im Osten."

Der nach dem Sternbild Zwillinge (lateinisch gemini) benannte Schwarm bringt erfahrungsgemäß besonders viele und helle Sternschnuppen hervor. Diese sind bei klarem Wetter auch am Himmel über den lichtdurchfluteten Großstädten zu sehen.

Die Geminiden - Bald ist es wieder soweit und wir können Mitte Dezember den stärksten Meteorstrom des Jahres beobachen, die Geminiden. Zu sehen ist er um den 4. bis 17. Dezember, wobei am 14 Dezember der absolute Höhepunkt ist. Sie kommen aus dem Sternbild "Zwilling"...> pic.twitter.com/ENc0fN7Kr7 — Annette Smith (@netti811) 1. Dezember 2017

„In Deutschland liegen die Chancen für einen Blick bei über 50 Prozent“, sagte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Montag. „Es gibt immer wieder Wolkenlücken und nur vereinzelte Schauer.“ Ein Beobachten dürfte nicht schwierig sein: „Man muss nur einen dunklen Ort aufsuchen“, erklärte Sirko Molau von der Vereinigung der Sternfreunde, die ihren Sitz im südhessischen Heppenheim an der Bergstraße hat. „Wenn die Sicht zum Himmel frei ist, reicht das aus.“ Die Sternschnuppen seien auch die gesamte Nacht zu beobachten. „Da kann man gleich nach oben schauen, wenn es dunkel geworden ist.“

In diesem Jahr stehen noch die Ursiden im Kalender. Das Maximum dieser Sternschnuppen wird in der Nacht vom 20. auf 21. Dezember erwartet. Allerdings wird mit nur zehn Meteoren pro Stunde gerechnet.

Die Nächte sind aktuell besonders lang. Am Mittwochmorgen, 13. Dezember ging die Sonne um 8.25 Uhr auf. Schon um 16.26 Uhr geht sie wieder unter, sodass es nur acht Stunden und eine Minute Tageslicht gibt. Die Wintersonnwende steht für den 21. Dezember im Kalender. Dann geht die Sonne allerdings erst um 16.31 Uhr unter. Der kürzeste Tag ergibt sich dennoch, denn zur Wintersonnwende geht die Sonne erst um 8.30 Uhr auf. (Mit Material von dpa und AFP)