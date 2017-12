Herzhaft eingeparkt: Polizei erinnert an Winterreifen

11.12.2017 Aachen. Mit einem romantischen und winterlichen Foto-Gruß erinnert die Aachener Polizei Autofahrer an die Montur ihrer Winterreifen. Nach dem Wintereinbruch am Wochenende hatte ein Beamter zwei Herzen im Schnee fotografiert - die auffälligen Reifenspuren hatten zwei Streifenwagen am Sonntag zufällig auf dem Parkplatz des Präsidiums hinterlassen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Viele Autofahrer hätten noch keine Winterreifen montiert, mahnte er. Zudem wünscht die Polizei mit dem Foto, das "völliger Zufall" gewesen sei, einen schönen Advent, ein frohes Fest und ein gutes Neues Jahr 2018.