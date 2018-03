Hersteller ruft "Chipsfrisch ungarisch" zurück

16.03.2018 Köln. Der Hersteller Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG ruft das Produkt "Chipsfrisch ungarisch" zurück. In die Kartoffelchips-Tüten "Chipsfrisch ungarisch 175g" mit der Chargennummer LGQ07 E 25.06.2018 wurde irrtümlicherweise die Geschmacksrichtung "Sour Cream" abgefüllt, in der ein Gewürz das Allergen Milch enthält, teilte der Hersteller am Freitag mit. Dieses Allergen ist nicht auf der Verpackung deklariert.

Das Unternehmen versichert, dass die Ware in ihrer Qualität einwandfrei sei. Allerdings wolle sie Personen mit Milcheiweisallergie vor dem Verzehr der falsch abgepackten Chips schützen. Das gekaufte Produkt könne per Post ohne Bon an den Hersteller zurückgeschickt werden. Die Kunden erhalten dann ein neues Produkt. (dpa)