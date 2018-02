Hersteller: In Köln sind die Karnevalsorden besonders groß

04.02.2018 Krummenau. Karnevalsorden in der Jecken-Hochburg Köln fallen einem Experten zufolge besonders ins Auge. "Man kann generell sagen, dass die Orden in Köln größer sind als die in Mainz", betonte der Geschäftsführer des Unternehmens Zinnhannes, Wolf Schneider, in Krummenau im Hunsrück. Und er muss es wissen: Seine Firma stellt jedes Jahr rund 170 000 Orden und Ehrenzeichen für Jecken her, unter anderem aus den närrischen Metropolen Köln und Mainz.

"Also diese Wucht, die sich einfach in Größe und Gewicht niederschlägt, die schätzt man in Köln. Während man in Mainz eher darauf achtet, dass der Orden handwerklich oft sehr filigran ausgearbeitet ist, und dann darf der auch ein bisschen kleiner sein", sagte der 55-Jährige. Man könne sagen: "Je weiter man den Rhein runterfährt, desto größer sind die Orden."

Die Firma Zinnhannes hat rund 1000 Kunden vor allem in Deutschland, darunter das Kölner Festkomitee, die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval und die Rheinischen Karnevals-Corporationen (RKK). Die Orden gehen auch ins Ausland, unter anderem an das Prinzenpaar in der US-Metropole Chicago. Mit den Orden werden Narren für ihre Verdienste rund um den Karneval geehrt. (dpa)