Herrenloser Koffer: Karnevalsumzüge in Köln umgeleitet

26.02.2017 Köln. Wegen eines herrenlosen Koffers sind am Sonntag die "Schull- un Veedelszöch" in Köln umgeleitet worden. Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, betonte die Polizei. Beamte hätten den Koffer am Nachmittag auf der Kölner Domplatte entdeckt. Was sich darin befand, war zunächst noch unklar. Ein Experte wurde angefordert, um den Inhalt zu untersuchen. Das könne einige Zeit dauern, sagte ein Polizeisprecher. Um den Fundort herum wurde eine Sperrzone von etwa 100 Metern eingerichtet.