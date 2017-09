Herbstliches Wetter zum Wochenende

08.09.2017 Essen. Nordrhein-Westfalen erwartet ein kühles und überwiegend regnerisches Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, sei in vielen Landesteilen schon ab Vormittag verbreitet Regen zu erwarten. Erst am Samstag sollen die Schauer in Richtung Südosten weiterziehen. Bei Temperaturen kaum höher als 15 Grad könne "es sich schon etwas herbstlich anfühlen", hieß es beim DWD. Höchstens in Richtung Südhessen seien die 20 Grad in den nächsten Tagen noch erreichbar. Insgesamt markiere das Wochenende aber einen Übergang von den zuletzt milderen Temperaturen zu einer deutlich kühleren Wetterphase. Auch die kommende Woche wird laut den Meteorologen nur unwesentlich wärmer.