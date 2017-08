Köln. Der Streit um den vermeintlich lustlosen Auftritt von Noah Becker in der TV-Show "Grill den Henssler" geht in die nächste Runde. Nachdem Boris Becker Steffen Henssler Rassismus vorwarf, reagiert dieser mit einer Hitler-Parodie.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2017

TV-Koch Steffen Henssler ist nicht gerade bekannt dafür, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Gegenteil: Die markanten Sprüche, sein loses Mundwerk, aber auch ein unfassbarer Ehrgeiz zeichnen den 44-Jährigen aus. Henssler polarisiert und ist damit geradezu prädestiniert für die Nachfolge von Stefan Raab bei "Schlag den Henssler". Doch während sich die erste Episode der beliebten Samstagabendshow aufgrund einer Muskelverletzung auf Ende September verschiebt, gerät der Hamburger aktuell auf der Zielgeraden der TV-Show "Grill den Henssler" in die Schlagzeilen.

Als Nachgang der vergangenen Sendung liefert sich Henssler über verschiedene soziale Medien einen erbitterten Streit mit Tennis-Legende Boris Becker. Der warf dem TV-Koch Rassismus vor. Der Hintergrund: In dem beliebten TV-Format treten "Promis" gegen den Fernseh-Koch an. Sie müssen mit Unterstützung eines Profi-Kochs ein Vier-Gänge-Menu zubereiten, das von einer fachkundigen Jury bewertet wird. In der Folge am Sonntag war Beckers Sohn Noah zu Gast. Der Auftritt des 23-Jährigen wurde im Nachhinein als lustlos kritisiert. Tatsächlich antwortete er den Fragen der Moderatorin Ruth Moschner eher kurz angebunden, so wirklich wohl schien sich der Becker-Sprößling in der Fernseh-Arena nicht zu fühlen.

Zur Sendung postete Henssler bei Twitter ein Bild der Simpsons-Figur Tingeltangel-Bob, die für ihre Frisur bekannt ist. Boris Becker ließ die Anspielung auf seinen Sohn nicht auf sich sitzen und warf dem TV-Koch Rassismus vor. "Ich wusste nicht, dass #henssler Rassist ist. Witze über Hautfarbe/Haare von meinem Sohn sind unangebracht." Eine rassistische Anspielung sucht man jedoch vergebens. Gerade ein Vergleich zur Hautfarbe macht wenig Sinn. Das fand auch ein Großteil der User, es hagelte Kritik, Häme und Spott. Henssler reagierte ebenfalls auf Facebook mit einer Hitler-Parodie auf den Tweet. Dort sprach er davon, dass der Vergleich (zu Bob) an den Haaren herbei gezogen sei. Das Video wurde fast 4000 Mal geteilt und erhielt fast 24000 Reaktionen.

Auch TV-Koch Frank Rosin mischte sich nun in den Streit ein. "Wenn ich der Vater von NB wäre, würde ich ihm mal gehörig den Arsch versohlen. So benimmt man sich nicht in einer TV Sendung, wenn man freiwillig entschieden hat dort hin zu gehen", schrieb er auf Facebook.

Ich wusste nicht dass #henssler Rassist ist ( Instagram bild)! Witze über Hautfarbe/ Haare von meinem Sohn sind unangebracht! — Boris Becker (@TheBorisBecker) 28. August 2017

Beckers Tweet-Verhalten lässt darauf schließen, dass der Kampf noch nicht ausgefochten ist. Der Wimbledon-Sieger hatte sich 2013 ähnliche Scharmützel mit Oliver Pocher geliefert. In einem Streit mit Stefan Raab suchte Becker via Twitter nach Geheimnissen des TV-Moderators.