Neues Nasa-Set

Fünf Frauen, die Geschichte schrieben. Der Spielwarenhersteller Lego widmet den berühmten Wissenschaftlerinnen der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa nun ein Lego-Set.

Die Erfolgsgeschichten der fünf Frauen haben etwas überirdisches: So wie ihre menschlichen Vorbilder als Wissenschaftlerinnen bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa Revolutionäres schafften, so sollen sie nun auch in Kinderzimmern für Emanzipation und Inspiration sorgen. Also wahre Größe in Lego-Größe.

Der dänische Spielwarenhersteller würdigt fünf berühmte Frauen der Nasa-Geschichte mit einem eigenen Lego-Set. Eine von ihnen ist die Mathematikerin Katherine Johnson, die auch eine der Hauptfiguren im Kinofilm „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ ist. Begonnen hat ihr Werdegang im Keller des NasaElfenbeinturms hinter einer Tür mit dem Schild „Colored Computers“. Dort prüfte die Afroamerikanerin mit anderen Gleichgesinnten die Rechnungen der ausschließlich weißen Mathematiker im Erdgeschoss und aufwärts – eben Rassentrennung der 1960er.

Doch Johnson arbeitete sich hoch Richtung Wissenschaftshimmel, bis hin zur Flugbahnberechnung bei einer der wichtigsten Raumfahrtmissionen. Und nun landet sie im Kinderzimmer. Gemeinsam mit nicht minder wichtigen Frauen wie der Informatikerin Margaret Hamilton, der Astronomin Nancy Roman und den beiden Astronautinnen Sally Ride und Mae Jemison bildet sie das bald erscheinende Lego-Nasa-Set.

Mit diesem eher ungewöhnlichen Baukasten – immerhin besteht er ausschließlich aus Frauen, noch dazu zwei dunkler Hautfarbe – setzt Lego einen neuen Trend. Obwohl es selbstverständlich bereits zahlreiche weibliche Spielfiguren gibt, entsprechen diese bisher eher den Frauen-Klischees Ballerina, Braut und Cheerleaderin.