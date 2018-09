Beste Freunde

28.09.2018 Köln. Sie sind ein durchaus ungewöhliches Gespann: Heino und Wolfgang Petry. Die beiden haben zusammen ein Lied aufgenommen, gemeinsam auf der Bühne wird man die beiden Sänger aber nicht sehen.

Heino und Wolfgang Petry singen jetzt im Duett: Der Volksmusiker und der Schlagerstar haben gemeinsam ein Lied aufgenommen.

Eigentlich habe Petry ("Wahnsinn") den Song "Ich atme" für Heino allein geschrieben, sagte der 79-jährige Heino der "Bild"-Zeitung. Doch dann habe er Petry gefragt, ob sie sich nicht zusammentun sollten. Dieser war sofort begeistert: "Ich habe nur eine Sekunde nachgedacht und dann gesagt: Das mache ich", zitiert ihn die "Bild"-Zeitung. "Heino ist ein toller Mensch und Musiker."

Nun sind die beiden nach Worten von Heino "dicke Freunde". Auch ihre Ehefrauen Hannelore und Rosie seien angetan von der Zusammenarbeit ihrer Männer.

An diesem Samstag wird Heino den Song in der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" (20.15 Uhr) präsentieren - allerdings allein: Denn Petry tritt schon seit Jahren nicht mehr auf und will auch dafür keine Ausnahme machen. Deshalb werde er in der Sendung nur per Video-Übertragung zu sehen sein. (dpa)