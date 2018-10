Ein Wort macht Karriere

Inhaltsverzeichnis 1. Heimat – die Geschichte eines Leitbegriffs 2. Kaiserreich und Erster Weltkrieg 3. Nachkriegsjahre und Globalisierung

Politischer Kampfslogan, menschliches Grundbedürfnis, romantische Vorstellung: In den vergangenen 200 Jahren war der Begriff Heimat einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Besonders populär war er stets in unübersichtlichen Zeiten.

Heimat ist einfach nicht totzukriegen. Das Wort gehört zu den Leitbegriffen der politischen Debatte in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert. Es hat eine wechselvolle Karriere hinter sich, und seine Zukunft hat in Form von Heimatministerien in Bund und Land gerade erst neu begonnen.

Viele Linke mögen es nicht und wundern sich, dass es trotz aller historischen Belastung immer wieder auftaucht. Die konservative Rechte kommt mit Heimat gut zurecht, passt sie doch in ihr Konzept einer eher gefühlig begründeten Politik. Heimat und Politik, ein Spannungsverhältnis.

Die politische Renaissance begann 2013 in Bayern. Das Land vergab ein Ministerium mit dem Titel Heimat. Der Ansatz wirkt pragmatisch und setzt doch voll auf die Ambivalenz des Wortes: Der ländliche Raum im größten deutschen Bundesland leidet seit Jahren an Auszehrung, die Menschen auf den Dörfern werden immer älter und die Bevölkerung schrumpft. Die Arbeitsplätze verschwinden und aus sanften Hügeln werden Industrielandschaften, wenn Windräder den Wald verdrängen.

Heimat ist, was Gemeinschaft fördert

Das kann eine Partei wie die CSU nicht hinnehmen. Ihre Macht stützt sich wesentlich auf diesen ländlichen Raum und die Pflege seiner Traditionen. Heimat ist daher in Bayern alles, was andernorts Landesentwicklung heißt oder Raumordnung. Das Thema Heimat erweitert das Finanzministerium. Nordrhein-Westfalen ging nach der Wahl 2017 einen ähnlichen Weg.

Die Definition von Heimat sparte man sich einfach: Heimat ist, was Gemeinschaft fördert. Horst Seehofer nahm den Begriff mit ins neu geordnete Bundesinnenministerium. Dort ist Heimat mit dem Thema Integration verknüpft. Heimat soll offenbar etwas liefern, das kalte und technokratische Begriffe nicht schaffen, sie soll Vertrauen schaffen, Distanz abbauen.

Linke politische Denker stoßen sich an der historischen Belastung des Begriffs. Dabei ist Heimat vermutlich gar nicht zu definieren, weil das Wort in den rund 200 Jahren seines politischen Daseins immer wieder etwas Neues meinte. Am Anfang steht immer ein Verlust, der die Frage aufwirft, nach dem, was immer bleibt.

Als die Industrialisierung begann, die Eisenbahn erstmals fuhr, die Menschen auswandern mussten, um der Armut in Deutschland zu entgehen, und die Städte ihre Mauern verloren, prägten die Romantiker ihn: Aus dem Heimatrecht wurde Heimat, das gefühlige Zuhause, der Ort, aus dem man stammt. Vor allem war es Landschaft. Das war noch nicht sehr politisch.