Grüner Glibber

25.03.2018 Los Angeles. Die Verleihung der Kids' Choice Awards ist immer ein riesiger Spaß. Zu den absoluten Höhepunkten der show gehören alljährlich die Schleimduschen.

Schaukel mit Schleim: Model und Moderatorin Heidi Klum ist bei den "Nickelodeon Kids' Choice Awards" in Los Angeles am Samstagabend (Ortszeit) mit Glibber übergossen worden.

Klum hatte zusammen mit Sängerin Mel B über einem kleinen Pool hin- und herschwingend einen Teil der Show moderiert, als Schleimfontänen von unten die grellgrüne Flüssigkeit auf die beiden spritzten. Beide sind derzeit Juroren der US-Ausgabe von "Das Supertalent".

Bei den seit 1988 verliehenen Awards ist es Tradition, dass Prominente mit Schleim übergossen werden. Dieses Jahr traf es neben Klum unter anderem auch Sänger Shawn Mendes und Schauspieler und Moderator John Cena.

Bei der Verleihung wurde "Jumanji" mit zwei Preisen für den besten Film und Dwayne "The Rock" Johnson als beliebtester Schauspieler ausgezeichnet. Den Award als beste Serie gewann "Stranger Things" auf Netflix, "Shape of You" von Ed Sheeran wurde zum besten Song des Jahres gekürt. (dpa)