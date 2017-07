Heiße Flex überführt Einbrechertrio

20.07.2017 Köln. Der stechende Geruch einer heißen Flex ist in der Nacht zum Donnerstag einem Einbrechertrio in Köln zum Verhängnis geworden. Bei einer Verkehrskontrolle war die Polizei auf drei junge Männer in einem Auto gestoßen, die sichtlich nervös wirkten, wie die Beamten mitteilten. Der Beifahrer sei schweißdurchnässt gewesen und im Fußraum hätten Geldpäckchen gelegen. Zudem fanden die Polizisten Brechstangen, Schraubendreher, Bolzenschneider, Handschuhe und Taschenlampen im Wagen.

Den Ermittlungen zufolge hatten die 24, 29 und 31 Jahre alten Männer zuvor den Tresor eines Geschäftsraums in Köln-Ehrenfeld aufgeflext und einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Ein Richter soll am Freitag über die Haft entscheiden. (dpa)