07.04.2018 Rheinberg. Zwei Männer sind bei Arbeiten an einem Haus in Rheinberg am Niederrhein von einer einstürzenden Wand verletzt worden. Die Männer seien am Samstagmorgen in dem Gebäude beschäftigt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Was genau sie machten und weshalb die Wand einstürzte, war zunächst unklar. Einer der Männer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.