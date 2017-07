Haus steht nach heftigem Gewitter in Brand

24.07.2017 Krefeld. Vermutlich ein Blitz hat am Montag bei einem heftigen Gewitter in Krefeld den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brand gesetzt. Das Dach und das Obergeschoss brannten aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner seien noch im Gebäude gewesen, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Polizei und Feuerwehr gehen von einem Blitzschlag als Brandursache aus. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte waren über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar.