Hauptbelastungszeuge sagt im Niklas-Prozess aus

Der Hauptangeklagte Walid S. wird in den Verhandlungssaal geführt.

15.02.2017 Bonn. Kann ein Zeuge den Angeklagten als den Schläger wiedererkennen, der den Schüler Niklas niedergestreckt haben soll? Am fünften Verhandlungstag im Prozess um den Tod des 17-Jährigen erhofft sich das Bonner Landgericht wichtige Erkenntnisse.

Im Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas soll heute am Bonner Landgericht ein Hauptbelastungszeuge aussagen. Die Kammer will wissen, ob der Zeuge aus der Tatnacht den angeklagten Hauptverdächtigen wiedererkennt. Der 21 Jahre alte Beschuldigte soll Niklas laut Anklage auf der Straße mit einem Faustschlag niedergestreckt und ihm gegen den Kopf getreten haben. Der 17-Jährige starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der Hauptangeklagte bestreitet allerdings, überhaupt am Tatort gewesen zu sein. Bereits vor einer Woche waren Zeugen aus der Tatnacht vernommen worden. Sie konnten den 21-Jährigen nicht zweifelsfrei wiedererkennen. (dpa)