08.02.2017 Bonn. Lady Gaga schwebte am Sonntag in der Halbzeitshow beim Super Bowl durch das Stadion. Schon bei den Simpsons hatte sie 2012 einen sehr ähnlichen Auftritt. Wurde dieser bereits in der Comicserie vorausgesagt? Oder hat die Sängerin einfach abgeguckt?

Lady Gaga hängt an einem Seil, schwebt singend über die Menge, von unten jubeln ihr die Fans zu. Zuschauer des Super Bowls 2017 am vergangenen Sonntag dürfte diese Szene noch bekannt vorkommen. Doch nicht nur ihnen. 2012 schon gab es bei den Simpsons eine ähnliche Szene. Ebenfalls beim Superbowl.

Die Pop-Sängerin trat in einer Folge der Serie vor mehr als vier Jahren nicht nur beim gleichen Event auf, die Auftritte ähnelten sich auch sonst. Im silbernen, futuristischen Outfit und hohen Stiefeln präsentierte sich Lady Gaga in beiden Fällen fliegend über dem Publikum.

In der Simpsons-Folge war zudem ein leuchtender Cowboy-Hut über dem Stadion zu sehen. Genau so einen trägt die Sängerin auch auf dem Cover ihres Albums "Joanne", was im vergangenen Herbst veröffentlicht wurde. Zufall? In jedem Fall erinnert der Hut an die Lichteffekte vom diesjährigem Super Bowl.

Haben die Macher der gelben Familie aus Springfield den Auftritt schon vor mehr als vier Jahren vorhergesagt? Sind dort etwa Hellseher am Werk? Vielleicht war es auch einfach anders und die Sängerin hat sich von der Comicserie inspirieren lassen.

Es ist nicht die erste "Prophezeiung" der Simpsons. In der Serie wurde bereits im Jahr 2000 vor einem US-Präsidenten Donald Trump gewarnt. In der Folge „Barts Blick in die Zukunft“ hat der Trump seine fiktive Amtszeit gerade beendet - und Amerika in den Ruin getrieben. Seine Nachfolgerin wurde da übrigens Lisa Simpson. Mal sehen, was die Simpsons als nächstes "prophezeien". (Alexander Hertel)