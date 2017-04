Dieser Tatort hat es sich in. Von der ersten Minute an werden die Zuschauer in eine packende Handlung hineingezogen: Zwei Streifenpolizisten werden nachts in der Dortmunder Innenstadt in ihrem Fahrzeug erschossen. Bei seinen Ermittlungen vor Ort stößt Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) auf Muhammad Hövermann (Felix Vörtler). Der Angestellte einer Privatbank arbeitet in der Nacht noch an seinem Schreibtisch. Er ignoriert Fabers Aufforderung, die Tür zu öffnen und mit ihm zu sprechen. Kurzerhand schlägt Faber eine Scheibe ein - nicht ahnend, was auf ihn zukommt, denn der Banker trägt einen Sprengstoffgürtel. Was folgt, ist ein Lehrstück über Hass, Neid, Verrat, Gier und religiösen Wahn. Mittendrin: Kommissar Faber in gewohnt lebensmüder Hochform und seine Ermittlerkollegen. Vor allem Daniel Kossik (Stefan Konarske) wird einiges abverlangt. Zudem hat er für seine Kollegen eine unangenehme Überraschung auf Lager. Regisseur Richard Huber erzählt die Geschichte fast in Echtzeit. Verschnaufpausen erhalten weder die Ermittler noch die Zuschauer, Zeit für Handlungsstränge jenseits der Kerngeschichte bleibt kaum. Dazu besticht der Dortmunder Tatort erneut durch seine unverblümte, derbe Sprache. Das kann man mögen oder nicht, authentisch wirkt es in jedem Fall. Das Ende der mitreißenden Geschichte ist für die Figuren und die Zuschauer gleichermaßen bitter. Die Schlussszene hat einen traurig-aktuellen Bezug. Der Tatort bietet einen guten, aber auch harten Krimistoff - vielleicht ein wenig zu hart für einen Ostermontagabend. ARD, Montag, 20.15 Uhr. Mehr zum Thema Tatort unter ga-bonn.de/tatort