Rowlings Streit mit Moderator führt zu Twitterserie

London. Es mag für einige Fans von Harry Potter überraschend gekommen sein, dass ihre Lieblingsbücher plötzlich in eine Fehde um US-Präsident Donald Trump geraten sind. Doch schon seit mehreren Wochen liefern sich die britische Autorin J.K. Rowling und Anhänger des Republikaners einen Schlagabtausch.

Von Katrin Pribyl, 15.02.2017

Dieser gipfelte nun in einer Twitter-Schlacht zwischen der Schriftstellerin und dem bekannten Moderator, Kolumnisten und Trump-Freund Piers Morgan. Dabei fing alles mehr oder minder gesittet an. Im vergangenen Jahr kommentierte Rowling, die sich immer wieder in politische Debatten einschaltet, mittels des Kurznachrichtendienstes Twitter die US-Wahl. An Trump ließ sie nie ein gutes Haar, im Gegenteil: Sie attackierte ihn scharf, was ihr viel Applaus von Trump-Gegnern einbrachte. Seine Unterstützer fanden das alles andere als witzig. Eine wütende Frau schrieb: "Ich habe gerade alle meine ,Harry Potter'-Bücher verbrannt, nachdem ich 17 Jahre lang Fan war. Ich werde nie mehr wieder eine Ihrer Arbeiten lesen." Doch auch das brachte die Autorin nicht aus der Ruhe: "Ich schätze, es stimmt, was man sagt: Man kann ein Mädchen zwar an Bücher zum Aufstieg und Fall eines Autokraten heranführen - aber man kann es nicht zwingen, nachzudenken."

Nun behauptete Piers Morgan in einer Talkshow, das vom US-Präsidenten verhängte Einreiseverbot richte sich nicht gegen Muslime. Ein australischer Comedian fuhr ihm über den Mund: "Halt die Klappe!" Rowlings Reaktion auf Twitter: Piers Morgan dabei zuzusehen, wie ihm gesagt wird, er solle den Mund halten, sei "befriedigend". Morgans Antwort: "Darum habe ich niemals ein einziges Wort von Harry Potter gelesen." Rowling: "Wenn du Harry Potter gelesen hättest, wüsstest du, dass eine der Schattenseiten, dem größten Rüpel der Schule in den Hintern zu kriechen, ist, lebendig verbrannt zu werden."

Im Online-Publikum saß offenbar auch der Buchhändler Simon Key aus London. Und der kam auf eine Idee: Seit einigen Tagen tweetet er Zeile für Zeile des ersten Potter-Romans an Piers Morgan. Geplant sind 32 567 Nachrichten. Indessen hat ein Beobachter entdeckt, dass Morgan einmal in einer Kolumne "Harry Potter" zitiert hat, was seiner Aussage widerspreche, er habe das Werk nie gelesen. Doch Morgan lieferte dafür eine Erklärung: Sein Sohn sei "Potter-süchtig", schrieb er. "Ich betrachte das als schwerwiegendes Scheitern meiner erzieherischen Fertigkeiten."